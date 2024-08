São Paulo e Nacional de enfrentaram nesta quinta-feira (15) pelas oitavas da Libertadores no jogo de ida, e ficaram no empate sem gols. Essa é a terceira vez que São Paulo e Nacional-URU se enfrentam em mata a mata da Copa Libertadores. O jogo foi faltoso do começou ao fim, com baixas oportunidades concretas de gol. O time da capital paulista sofria com os erros de passes e saída de boal que fazia com o Nacional ocupasse o campo de defesa tricolor e pressionasse mais no primeiro tempo. A sorte do São Paulo era que a equipe uruguaia era pouco criativa, então, mesmo com maior tempo com a bola no pé, não levava risco nenhum. A melhor chance foi em um chute de Oliva aos 19 minutos que foi para fora. O Nacional só chutou no alvo, mas sem muita dificuldade para o goleiro Rafael, próximo aos 30 minutos do segundo tempo. O São Paulo pouco fez na etapa inicial. Não conseguia fica com as bolas nos pés e não incomodou os adversários que jogavam em casa com o apoio da torcida.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O tricolor só incomodou mais no segundo tempo. Descontente com o desempenho do time, o técnico Luis Zubeldía tirou Ferreira e colocou Wellington Rato, que movimentou o jogo. E foi dos pés deles que saiu o primeiro chute a gol do São Paulo, exigindo que goleiro Luis Mejia trabalhasse. Calleri teve a segunda melhor oportunidades, mas não conseguiu marcar e depois a arbitragem marcou impedimento. Apesar de um jogo pouco criativo, o tricolor poderia dizer que estava com a sorte a seu favor, porque Sanabria ficou cara a cara com o gol, mas na hora de finalizar, furou, mantendo o jogo empatado. O jogo de volta acontece na próxima semanada, na quinta-feira (22), uma vitória classifica qualquer um dos times. Se o jogo permanecer empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.