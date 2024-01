Washington Carlos da Silva Cunha foi preso, nesta quinta-feira (25), suspeito de participação na morte de Hemerson da Silva Brito. O corpo da vítima foi encontrado na quarta-feira (24), enterrado em uma área de mata na comunidade Raio de Sol, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi sequestrada de sua casa, no bairro Valparaíso, zona Lesta da capital, no dia 12 de janeiro. Em um vídeo, gravado pelos criminosos, Hemerson é obrigado a dizer que foi assassinado pelo ‘tribunal do crime’.

‘’Tem um vídeo circulando da morte desse jovem, onde eles colocam a vítima para dizer que estava traindo uma facção e por isso foi torturado e morto. Sabemos que a motivação, mais uma vez, é a guerra entre facções’’, esclareceu.

Conforme a delegada, Hemerson já tinha passagem pela polícia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. O caso continua sob investigação da DEHS.

‘’Essa vítima também era faccionada e nós seguimos com as investigações porque sabemos que há outros envolvidos. O Washington não quis confessar os nomes durante o depoimento dele, mas nós vamos descobrir’’, finalizou.