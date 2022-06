Edson dos Anjos Bastos, foi preso por roubo qualificado e associação criminosa, ocorridas na madrugada de quinta-feira (02/06), por volta das 2h30, no quilômetro 24, Rodovia Estadual AM 010.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (a 227 quilômetros de Manaus), as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncia acerca de um caminhão de transporte de fardos de refrigerantes e os celulares das vítimas que teriam sido roubados por oito indivíduos, que estavam em posse de arma de fogo.

“De imediato, os policiais civis se deslocaram ao local e o motorista do veículo e outro indivíduo, relataram que foram abordados pelos infratores, ocasião em que eles anunciaram o roubo”, explicou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, o motorista do caminhão foi conduzido à delegacia, para registrar Boletim de Ocorrência (BO) sobre o crime.

“As equipes fizeram buscas pelo sistema de segurança, ocasião em que constataram o possível endereço onde o automóvel estaria, bem como, o possível dono. Os policiais civis chegaram no local e pediram permissão da proprietária do imóvel para averiguar o ambiente interno. Na casa, foram encontrados os refrigerantes roubados”, disse a autoridade policial.

A titular esclareceu, ainda, que Edson foi questionado sobre os materiais, e este informou que, na quarta-feira (1º/06), por volta das 23h, alugou seu carro, da marca Chevrolet, modelo Meriva, a um indivíduo, o qual teria retornado na madrugada de quinta, por volta das 4h, com o material, e pediu para que Edson guardasse as cargas.

Na casa do homem foram apreendidos 38 pacotes de refrigerantes, o carro utilizado no roubo, duas motocicletas e R$ 2.680 em espécie.

Edson responderá pelos crimes de roubo e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.