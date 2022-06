Baseada na plataforma MEB, padrão da Volkswagen para seus veículos elétricos, a ID. Buzz já está em sua linha de montagem em Hanover. Nas instalações da cidade alemã, os últimos dois anos foram para uma reforma especialmente voltada para o segmento e para os trabalhos junto à nova Kombi.

Tanto a versão voltada para transporte de mercadorias (ID. Buzz Cargo) quanto a perua com cinco lugares já estão sendo preparadas na renovada fábrica da Alemanha. Sob as mãos de mais de 4 mil trabalhadores especialmente treinados, as versões da Kombi elétrica se juntam ao Multivan (T7) e ao Transporter (T6.1).

Sua produção está programada em 130 mil unidades anuais, quando tudo estiver em ordem (ao máximo vapor na linha de montagem). Porém, para 2022, apenas 15 mil peruas ID. Buzz devem sair para os clientes.

Entregas da ID. Buzz começando em setembro

Segundo as estimativas, os primeiros compradores europeus do veículo da Volkswagen estarão com as mãos em seu volante, “zumbindo” eletricamente a partir de setembro. As pré-vendas da ID. Buzz começaram em maio para os clientes alemães a princípio e depois para os de outros países europeus, que puderam escolher entre 11 variedades de pintura, sendo a Monosilver Metallic como padrão (e não o icônico amarelo dos anúncios), inclusive com opções externas de dois tons.

Na Alemanha, a configuração da nova Kombi para passageiros está em € 64.581 (com descontos locais baixando esse valor em cerca de € 10 mil). Ou seja, o equivalente bruto seria em mais de R$ 331 mil hoje (3), sem considerar todas as diferenças com relação a impostos ou taxas quando um veículo chega ao Brasil (em outras palavras, custando até duas vezes o preço original).

Enquanto isso, a versão Cargo da ID. Buzz surge em € 54.430 (R$ 279 mil). Ambos os modelos são de distância curta entre eixos, com possíveis versões posteriores ampliando essa e outras características da perua.