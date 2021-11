5/5 - (2 votes)

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu na noite dessa segunda-feira (22) Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, suspeito de executar a tiros o Sargento do Exército Lucas Ramon Guimarães, de 29 anos, no dia 1º de Setembro na própria cafeteria da vítima, na Av. Ayrão. Ele estava escondido na casa de sua mãe, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Veja o momento da prisão:

Silas vai cumprir prisão temporária. Ele saiu da prisão no dia 4 de agosto, onde respondia por dez roubos e rompeu a tornozeleira eletrônica. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as equipes estavam trabalhando há dois meses para elucida o caso e, a partir de informações coletadas durante as investigações foi possível localizar e prender Silas.

Segundo a Polícia, Silas foi recebeu R$ 65 mil para executar o militar e teria utilizado o valor para adquirir uma moto e o restante gastou com festas.

