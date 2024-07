Um homem, de 27 anos, foi preso, na noite de terça-feira (09/07), por envolvimento em assalto a um ônibus do transporte coletivo, no bairro Centro, zona sul de Manaus.

Os policiais militares estavam em patrulhamento, na Rua Floriano Peixoto, quando foram acionados por populares que relataram estar acontecendo o crime, naquela localidade. Os PMs realizaram abordagem ao coletivo e encontraram o suspeito rendido pelos passageiros, com algumas escoriações.

Com o homem foram encontrados dois aparelhos celulares dentro de uma mochila. Ele foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da área, para atendimento médico e, posteriormente, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso será investigado pelo Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus.

Sobre o Núcleo

O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus foi instalado dia 23 de abril, pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ele funciona nas dependências da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na rua J, no bairro Alvorada 3, na zona centro-oeste de Manaus. O Centro é coordenado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e tem como finalidade proporcionar mais tranquilidade para quem utiliza do transporte coletivo.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.