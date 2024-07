Dois jogadores da seleção francesa de rúgbi foram detidos em Buenos Aires por suspeita de abuso sexual cometido contra uma mulher em Mendoza, no oeste da Argentina. As autoridades afirmaram que, se a perícia coincidir com o depoimento da vítima, eles serão acusados formalmente. A seleção francesa derrotou a Argentina no último sábado, por 28 a 13, em um amistoso realizado em Mendoza. Segundo a imprensa local, o suposto ataque ocorreu no Hotel Diplomático, onde os jogadores e a comissão técnica estavam hospedados para a partida contra a seleção argentina. Oscar Jegou e Hugo Auradou teriam encontrado a mulher em um bar e a levado para um quarto após ela se sentir tonta. A promotoria solicitou a prisão imediata dos suspeitos, que estão em Buenos Aires para o restante da temporada de verão da equipe. A advogada da vítima afirma que ela foi espancada e estuprada pelos atletas. “”O principal golpe visível é um soco que atingiu um dos olhos. Foram vários golpes na cabeça, nas costelas”, contou Natacha Romero.

Os franceses seguiram nesta terça-feira (9) para Montevidéu, onde enfrentarão a equipe uruguaia. As investigações continuam, e as autoridades aguardam os resultados da perícia para determinar os próximos passos no caso. A situação tem gerado grande repercussão tanto na Argentina quanto na França, com a imprensa e o público acompanhando de perto o desenrolar dos acontecimentos. A Federação Francesa de Rugby afirma que os dois atletas confiraram que tiveram relações sexuais com a mulher, mas negaram o abuso.

*Com informações de Thiago Uberreich