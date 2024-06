Numa final brasileira num dos points mais tradicionais do país, Ítalo Ferreira venceu Yago Dora e se tornou campeão da etapa de Saquarema da WSL, na tarde desta sexta-feira (28). Esta é a primeira vez que o surfista é campeão em terras brasileiras. O troféu conquistado na praia de Itaúna, é o segundo do surfista na temporada.

A final masculina reuniu os dois atletas que mais impressionaram os juízes no campeonato. Italo – com duas notas 9 – e Yago – com 9.33 e 9.17 – fizeram as quatro maiores notas do evento. Os dois surfistas não começaram o ano com bons resultados, mas se recuperaram nas últimas três etapas. Italo Ferreira conquistou a segunda vitória da temporada – Teahupoo e Saquarema – e assumiu o quarto lugar do ranking mundial.

Com o vice-campeonato, Yago Dora assumiu a sexta posição do ranking. O catarinense também ficou em segundo lugar na última etapa em El Salvador.

Italo Ferreira começou elétrico e pegou logo a primeira onda boa (7.00) e abriu vantagem em cima do adversário. Yago Dora, por outro, foi mais cauteloso na escolha de onda, conquistou duas notas medianas (5.67 e 4.93) e assumiu a liderança faltando 10 minutos para o final.

Mas Italo não desistiu tão fácil. O campeão olímpico pegou uma onda de 6.67, tomou a liderança do catarinense e foi campeão da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe.

Outros brasileiros também chegaram longe na competição. Gabriel Medina e Luana Silva perderam nas quartas de final, e Tatiana Weston-Webb chegou à semifinal no Rio.

