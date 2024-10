Em jogo quente, mais por causa dos sinalizadores do que pela produção em campo no Mineirão, Cruzeiro e Lanús ficaram no 1 a 1, na primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana. Gols só no segundo tempo. Kaio Jorge abriu o placar para os donos da casa. Carrera empatou, impedindo a primeira vitória de Fernando Diniz pela Raposa. O treinador foi vaiado pela torcida cruzeirense no fim da partida.

Torcedores do Cruzeiro usaram sinalizadores, bombas e faixas antes da entrada dos times no gramado do Mineirão para o jogo contra o Lanús. Por causa da fumaça, a partida demorou cerca de 14 minutos para ser iniciada.

Fernando Diniz ampliou o jejum sem vencer como técnico do Cruzeiro. O treinador está no cargo há um mês e conseguiu quatro empates e uma derrota em cinco jogos pelo clube. Diniz foi xingado por parte da torcida, após o empate com o Lanús.

Um torcedor do Lanús, de 55 anos, morreu após sofrer mal súbito nos arredores do Mineirão, onde os argentinos se concentravam para a partida da Conmebol Sul-Americana. “Polaco”, como era conhecido, já foi dirigente do clube. A informação foi confirmada pelo time argentino.

Um torcedor do Lanús fez gestos racistas à torcida do Cruzeiro ainda no primeiro tempo da partida entre as equipes no Mineirão, pela Conmebol Sul-Americana. Os gestos foram realizados mais de uma vez no estádio.

Com o empate, quem vencer a segunda partida se classifica para a decisão da Copa Sul-Americana. Em caso de nova igualdade no tempo normal, a vaga na finalíssima vai ser definida nos pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), em Curitiba, diante do Athletico-PR, pela 31ª rodada do Brasileirão. No domingo (27), o Lanús enfrenta o Atlético Tucuman, fora de casa, pelo Campeonato Argentino.

