A atual campeã da Eurocopa está eliminada da edição de 2024. A Itália foi derrotada, neste sábado (29) pela Suíça por 2 a 0 nas oitavas de final e dá adeus ao torneio. A vitória suíça foi mais que merecida, já que ele dominaram o jogo do começou ao fim, enquanto os italiano apresentavam dificuldades, tanto na criação d ejogada, como na marcação. Não conseguiam parar a seleção da Suíça. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. Remo Freuler recebeu sozinho dentor da área e chutou para o gol, a bola chegou a bater no pé do goleiro Donnarumma e entrou. O defensor italiano era o melhor jogador em campo e salvou a equipe em diversas oportunidades, impedindo um placar ainda maior. A Itália não jogou na primeira etapa, apenas corrida atrás da Suíça que dominaram o jogo. Na volta do internavalo, aos 28 segundo, saiu o segundo gol dos suíços com Ruben Vargas. Ele recebeu dentro da área e acertou o ângulo. O gol deixou a equipe da Suíça ainda mais tranquila em campo diante de uma Itália que não demonstrou nenhum poder de reação

Com o resultado a Suíça se classificou para as quartas de final da Eurocopa pela segunda vez na história. Além da classificação para a próxima fase da competição, o suíços também acabaram com dois tabus: venceram há Itália depois de 31 anos – isso não acontecia desde maio de 1993 – e ganharam com mais de um gol de diferença, algo que não acontecia desde 1954, ou seja, há 70 anos. O adversário da Suíça na próxima fase vai sari do jogo entre Inglatera e Eslováquia, que acontece no domingo (30) às 13h (horário de Brasília), na Arena Schalke. Essa foi a terceira vez seguida que campeã da última edição da Eurocpa é eliminada nas oitavas de final do torneio seguinte. Em 2016, a Espanha foi eliminada pela Itália. Em 2020, Portugal foi eliminado pela Bélgica, e agora, em 2024, a Itália foi eliminada pela Suíça.