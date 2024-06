A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), comunica que novos lotes estão liberados, a partir desta segunda-feira (1º), para beneficiários com idade de 1 até 2 anos, 11 meses e 29 dias, que tiveram cadastro aprovado no “Leite do Meu Filho”.

De acordo com a Semsa, que coordena o programa de nutrição infantil, os novos lotes vão atender 2.279 beneficiários de 1 e 2 anos, zerando a fila de espera para essa faixa etária.

A Semsa orienta os pais ou responsáveis legais a confirmarem a liberação do lote no cadastro, por meio do site https://ldmf.manaus.am.gov.br/, bastando informar o CPF do beneficiário ou do responsável.

Caso o status indique “Lote liberado”, o usuário deverá comparecer na central do “Leite do Meu Filho”, na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, no bairro Centro, zona Sul, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, para ativação do cadastro e efetivação do acesso do beneficiário aos insumos do programa.

A Semsa alerta os pais e responsáveis ainda quanto ao prazo para a apresentação e ativação do cadastro, que é de 60 dias. Após esse período, o cadastro será automaticamente considerado inapto.

Nutrição infantil

O programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho” foi instituído pela Semsa em 2011, com o objetivo de auxiliar no combate à desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita do insumo para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício é destinado a crianças de um ano até menores de cinco anos de idade, e bebês de zero a 12 meses com prescrição médica para substituição do leite materno por fórmula infantil.