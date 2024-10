Em mais uma ação de aproximação institucional com o setor industrial, a Suframa realizou, nesta quinta-feira (3), uma visita técnica à fábrica da Foxconn Moebg Indústria de Eletrônicos, localizada na Rua Ipê, no Distrito Industrial I, zona Sul de Manaus.

A comitiva da Autarquia foi recepcionada pelo diretor industrial da Foxconn, Erik Paulsen, e pela supervisora fiscal, Ana Carvalho. A visita teve como objetivo conhecer os processos produtivos implementados e estreitar laços com a empresa componentista do Polo Industrial de Manaus (PIM).

A Foxconn, gigante mundial no setor de tecnologia, instalou em 2021 a unidade filial visitada pela Suframa, em uma área total de 26 mil metros quadrados, sendo 12 mil metros quadrados de área construída, com 540 funcionários. A unidade é responsável pela produção de placas de circuito impresso, com uma capacidade anual de 2,5 milhões de unidades, utilizando quatro linhas de montagem em tecnologia de montagem em superfície (SMT). Essa tecnologia permite a montagem direta de componentes elétricos na superfície de placas de circuito, tornando o processo mais ágil e eficiente. Além da unidade visitada, a Foxconn possui outra planta em Manaus, localizada na avenida Açaí, no Distrito Industrial.

Segundo os executivos, a Foxconn é a maior empregadora industrial do mundo, com 1,3 milhão de funcionários em nível global. Além disso, é conhecida como a principal exportadora da China, representando 5,7% do total das exportações do país e mantendo essa posição de destaque por dez anos consecutivos. A unidade visitada é dedicada à produção para a Dell, seguindo a estratégia global da empresa de ter uma unidade de fabricação para cada cliente.

A comitiva da Suframa foi composta pelo superintendente Bosco Saraiva, pelo superintendente-adjunto Executivo, Frederico Aguiar, pelo superintendente-adjunto de Projetos, Leopoldo Montenegro, pelo superintendente-adjunto de Administração, Carlito Sobrinho, pelo superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, substituto, Rafael Gouveia, pelo gerente de projetos da SAE, Ozenas Maciel, e pelo administrador Adamilton Mourão, da Coordenação-Geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais.

“O compromisso da Foxconn com a inovação e a geração de empregos em Manaus reflete a importância estratégica do Polo Industrial para o desenvolvimento econômico da região e do país. A Suframa continuará apoiando iniciativas como essa, que fortalecem nossa competitividade no cenário global”, salientou Bosco Saraiva.