A Polícia Federal do Amazonas informou nesta quinta-feira (3) que flagrou uma assessora parlamentar e o deputado estadual Sinésio Campos (PT) tentando embarcar em um avião no Aeroclube de Flores , com 20 mil reais em espécie com destino a um município do interior do estado do Amazonas.

Segundo a nota da PF, a assessora parlamentar iria embarcar para Benjamin Constant (1.553 km de Manaus), na região do Alto Solimões, na região da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru.

De acordo com as informações obtidas por Policiais Federais, a assessora não tinha comprovação do saque e nem tinha o conhecimento da origem do dinheiro.

“Durante a ação de fiscalização, o deputado também passou por inspeção e assumiu que o dinheiro era dele”, diz a nota.

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos e encaminhou os investigados para a Superintendência Regional para prestar esclarecimentos.

O post Eleições:deputado petista flagrado com R$20 mil no Aeroclube de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.