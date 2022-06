5/5 - (1 vote)

A Netflix divulgou na quinta-feira (9) um teaser com algumas cenas do esperado volume dois da quarta temporada de “Stranger Things”. O clipe, que tem apenas 30 segundos, indicou que Onze (Millie Bobby Brown) foi a responsável não apenas pela criação (de certa forma) de Vecna (Jamie Campbell Bower), mas também por sua libertação.

A atual temporada de “Stranger Things” foi a responsável por apresentar o novo personagem do Mundo Invertido. Dividida em duas partes, o volume um terminou com o incrível plot twist da revelação da origem do vilão, deixando os fãs ansiosos pelos próximos capítulos.

Os dois episódios finais, que serão os maiores de toda a série, só desembarcam na Netflix em 1° de julho de 2022, mas enquanto o dia não chega, diminua sua curiosidade com as cenas do teaser abaixo!

NÃO. TEM. MAIS. VOLTA. O vol 2 da temporada 4 de Stranger Things chega dia 1 de julho. pic.twitter.com/19ziKtmQac — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 9, 2022

Aproveitando o hype em que a série se encontra, o streaming também soltou no início da semana algumas fotos do elenco, incluindo uma com Joyce (Winona Ryder) e Hopper (David Harbour) abraçados – sugerindo um final feliz para o romance (finalmente).

A quarta temporada de “Stranger Things” está entre um dos investimentos mais caros da Netflix. Segundo informações do Wall Street Journal, cada episódio do programa custou em torno de US$ 30 milhões. Contudo, a plataforma já pode estar vivendo o retorno do alto custo, já que a série ultrapassou o recorde de audiência da segunda temporada de “Bridgerton“, uma das produções mais ‘queridinhas’ do streaming e que também está em alta