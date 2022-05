Avalie o post

Iranduba (AM) – Um dos mais famosos pontos turísticos da Vila de Paricatuba em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), o sítio Bom Futuro fechou as portas para visitação nessa semana. Com isso, o município de Iranduba perde uma grande movimentação de turistas e amazonenses que deixarão de visitar o local.

O sítio é conhecido por apresentar uma área instagramável, com vários pontos para quem procura fazer ensaios para casamentos, festas etc. Famosos, como a ex BBB Vivian Amorim, nacionalmente reconhecida, já marcou presença no local.

O fechamento do sítio preocupa moradores e comerciantes do local, tendo em vista que é por meio do ponto de visitação, que muitos turistas conhecem as ruínas de Paricatuba, área esta que conta com a presença de estabelecimentos comerciais que movimentam grande parte da economia local.

Um desses motivos do fechamento é a precariedade da via que dá acesso ao local e ao Centro da Vila de Paricatuba. Segundo informações disponibilizadas por moradores das proximidades, a administração da prefeitura de Iranduba, sob a gestão de Augusto Ferraz (Dem), deixa a desejar a manutenção de infraestrutura do local.

Na área que dá acesso ao sítio, é possível encontrar estradas com erosão, resíduos espalhados pelas ruas e a presença de muita lama, o que dificulta a chegada de visitantes.

O proprietário do sítio Jander Vieira, por várias vezes já tirou dinheiro do próprio bolso com demais moradores para pavimentar a estrada. A associação dos moradores da vila guarda todas as notas fiscais dos valores gastos com a pavimentação e serviços tapa-buracos.

“O sítio trouxe mais pessoas para o Iranduba para conhecer as ruínas de Paricatuba, as praias, restaurantes e o próprio sítio. A falta dos serviços básicos do poder público não contribui para o turismo local”, destacou a líder comunitária Jacqueline Lins em entrevista à um site de notícias.

Não há nenhuma previsão para que local volte a abrir as portas.

A titulação do sítio Bom Futuro ocorreu no dia 22 de janeiro de 1900 e em alguns anos, o proprietário começou a criar estruturas para registrar fotos de sua família após determinação da quarentena causada pela pandemia.

As fotografias causaram movimentações nas redes sociais e alcançou muitos amantes da natureza. As belas paisagens que foram integradas as obras executadas chamou muita atenção, ate que no dia 19 de agosto de 2020, foi feita uma reportagem para um programa local, e passou a ser reconhecida e atrair de forma intensa muitos visitantes.

O estabelecimento também oferece área de camping para quem gosta de se aventurar nas belezas amazônicas, além da venda de pratos regionais.

