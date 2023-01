Uma participante teria entrado no Big Brother Brasil 2023 fingindo ser solteira. Segundo o jornalista Muka, do Space, a tal sister teria combinado essa estratégia com o namorado para ir mais longe no jogo.

No entanto, as coisas estão desandando desde que foram escolhidas duplas para os participantes ficarem "presos", literalmente, e até dormirem juntos.

E a intimidade que a loira desenvolveu com o seu par nos primeiros dias de jogo estaria incomodando tanto o tal namorado secreto ao ponto de querer terminar tudo.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a tal sister é Amanda Meirelles, de 31 anos. Ela teria deixado o namorado, um ortopedista, muito irritado com a proximidade com o lutador Cara de Sapato.