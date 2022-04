Avalie o post

Manaus – O Sine Amazonas e o Sine Manaus oferecem ao todo 325 vagas de emprego em diversas áreas. O Sine Manaus, oferta 226 vagas de emprego em várias áreas de atuação, das 8h às 17h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da avenida Constantino Nery. Os demais serviços (Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego) serão realizados normalmente nos postos do shopping Phelippe Daou e galeria Espírito Santo.

Os cidadãos devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

source