Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 204 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (24), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site, e para concorrer às vagas, deve acessar o site Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento clicando aqui e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

1 vaga – Operador de Caixa
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – abertura e fechamento do caixa; recebimento de valores, atendimento aos clientes.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção.

Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade), NR-12 (segurança do trabalho em máquinas e equipamentos), NR-13 (segurança de caldeiras e vasos de pressão) e NR-35 (requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura) atualizados e curso técnico em Mecânica.

1 vaga – Mecânico de Manutenção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter prática no manuseio de equipamentos, como esmeril e serra. Diferencial possuir cursos na área.

1 vaga – Auxiliar de Serralheiro
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o recebimento, movimentação e estocagem de matérias-primas e produtos, verificar a quantidade, a descrição e as condições gerais dos materiais e embalagens. Manter o local de trabalho limpo e organizado.

1 vaga – Auxiliar de Logística
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – manusear carga e descarga de mercadorias, vistoriar embalagens danificadas antes da descarga, além de realizar atividades de limpeza e conservação no local de trabalho.

1 vaga – Auxiliar de Depósito
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar reposição das mercadorias; precificação correta dos produtos; verificação de validade; organização da área; layout das gôndolas e prateleiras; separação de produtos bons e com avaria.

1 vaga – Repositor
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – preparar os alimentos, limpar e realizar a conservação das dependências da lanchonete e dos equipamentos existentes. Auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Office Boy
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços externos de entrega e recebimento dos volumes e do expediente, comparando-os com os documentos de recebimento ou entrega.

1 vaga – Assistente Administrativo
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e conhecimento em informática;

Atividades – prestar assistência à área de manutenção com emissão de relatórios, controle de ordem de serviços, acompanhamento de serviços da oficina, entre outras atividades pertinentes à função.

1 vaga – Auxiliar Administrativo
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e conhecimento em informática;

1 vaga – Gerente de Loja
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – supervisionar, controlar e organizar a rotina do estabelecimento.

1 vaga – Gerente de Loja
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, verificar validade, entre outros.

1 vaga – Repositor
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Produção
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Agente de Viagem – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Atividades – realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

1 vaga – Pintor de Automóveis
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – executar a pintura em automóveis, preparar a superfície do veículo para receber tinta, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

1 vaga – Repositor de Hortifruti
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário. Vaga estendida para Pessoas com Deficiência (PcDs);

Atividades – realizar reposição das mercadorias do setor de hortifruti na área de vendas; precificação correta dos produtos; verificação de validade; organização da área do hortifruti; layout das gôndolas e prateleiras; transporte de mercadorias; cortes de frutas e legumes; manuseio de balança e embaladora; separação de produtos bons e com avaria;