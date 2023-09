O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a disponibilidade de 85 vagas de emprego para esta quarta-feira (27).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

03 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter Curso de Agente de Portaria ou Vigilante.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: INSTRUTOR DE CURSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Aplicar aulas teóricas e práticas sobre atendimento de farmácia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em costuras overlock, interlock e galoneira.

Desejável curso de Corte e costura, Costura industrial e/ ou modelagem

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROGRAMADOR DE ENCAIXE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo

Com experiência na função.

Ter curso em Autocad, modelagem, coreldraw.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de informática, experiência com vendas porta a porta em qualquer segmento; desejável experiência em telefonia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Experiência geral em vendas e prospecção de clientes. Atuar com vendas de serviço de telefonia em lojas parceiras. E ter curso de Informática Intermediária.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

Auxiliar o pedreiro a executar trabalho de alvenaria e concreto.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: TRABALHADOR RURAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

Trabalhar com adubos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Experiência comprovada com atendimento de vendas via call center; Conhecimento em informática, Domínio em atendimento ao público; Conhecimento em negociações.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: RECEPCIONISTA EM GERAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter Habilitação B

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter Habilitação B

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter Habilitação B

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando;

Com experiência na função.

Curso desejável em mecânica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado

20 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em serviços operacionais como ajudante de caminhão, carga e descarga, auxiliar de pedreiro, serviços gerais entre outras.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico Completo;

Com experiência na função.

Curso desejável em Técnico de Segurança do Trabalho e ter moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Experiência em rotinas administrativas em geral, ter domínio em informática (Pacote Office).

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

06 VAGAS: AGENTE DE COLETA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro emprego, com ou sem experiência

Deve possuir aptidão física para o cargo.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: EDUCADOR AMBIENTAL JR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência nas áreas de vendas, telemarketing, comunicação e relacionamento pessoal.

Desejável ter curso em administração.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

04 VAGAS: MOTORISTA D ou E (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em Noções de Primeiros Socorros, Noções de Mecânica, Legislação de Trânsito, Relacionamento Interpessoal, Liderança, Trabalho em Equipe, Comunicação, Foco em Resultado.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em habilidade de inspeção.

Curso desejável em Ferramentas de qualidade, Pacote Office e Técnico em qualidade.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo Caracterizador obrigatório e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função;

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

