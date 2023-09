O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou em entrevista nesta quarta-feira (27) que irá decretar estado de emergência entre hoje e amanhã devido aos impactos da estiagem na zona Rural da capital amazonense.

Nesta quarta, o o nível das águas do Rio Negro chegou a 16,41 metros, de acordo com o monitoramento do Porto de Manaus. Nas últimas 24 horas, a descida foi de 33 centímetros. Neste mês de setembro, o rio desceu 7,35 metros.

Manaus integra o grupo de 39 municípios do estado que se encontram em alerta em consequência da seca que afeta os rios. Conforme a Defesa Civil do estado, em virtude das influências do fenômeno climático El Niño, responsável por inibir a formação de nuvens de chuva, a estiagem deste ano será superiormente prolongada e intensificada em relação aos anos anteriores, podendo impactar cerca de 520 mil pessoas até o mês de dezembro.

Em entrevista a Ronaldo Tiradentes, David Almeida disse que o fenômeno prejudica o abastecimento de insumos para Zona Franca de Manaus (ZFM). Segundo o prefeito, vários contêineres, com produtos que serão entregues a empreendedores da capital, estão retidos em Porto Velho (RO) em função da dificuldade de navegabilidade do rio Madeira.

"As balsas que vêm com combustíveis estão com capacidade abaixo de 50%. A Zona Rural também está isolada. Eu devo decretar, entre hoje e amanhã, estado de emergência, para podermos auxiliar essas comunidades", declarou o prefeito.

Dos 62 municípios, 16 estão em situação de emergência e há 111 mil pessoas afetadas. Outros 39 municípios estão em estado de alerta e cinco em atenção.

Texto: Vitória Freire