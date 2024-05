Anitta e Wizkid estão no álbum da artista internacional

Shenseea (Foto: Divulgação)

O álbum é um caleidoscópio de ritmos e músicas que cruzam gêneros, reforçando ainda mais o som característico de Shenseea. Falando sobre a criação do novo projeto, a cantora disse: “Este álbum foi criado com discos atemporais que atraem muitas culturas.

A artista jamaicana indicada ao GRAMMY® e topo das paradas Shenseea lança hoje seu segundo álbum, “Never Gets Late Here“, com as participações especiais de Wizkid, Coi Leray, Anitta, Masicka e Di Genius.

Ainda mantendo minha autenticidade jamaicana, mas infundi minha afinidade por outros gêneros, como pop e R&B. Meus fãs encontrarão hinos de verão e músicas que trazem motivação, alegria e inspiração. Estou animada para compartilhar isso com o mundo!”. Produzido executivamente pelo produtor de hip-hop de sucesso London on Da Track, ao longo das 14 faixas do álbum Shenseea mistura magistralmente padrões de deejaying e dancehall com elementos de hip-hop, R&B e pop.

