Após ficar cerca de dois meses afastada do cargo de secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe retornou à função nesta terça-feira, 6/8. Ela foi reconduzida ao cargo de titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

“A Shádia volta a exercer suas funções para continuar o bom trabalho que estamos fazendo à frente da atenção primária em saúde na cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a Semsa tem realizado um trabalho de destaque, representando a melhor saúde básica do país, resultado das entregas de novas unidades e ampliação e reforma de unidades de saúde. Mais de 90 já foram entregues à população.

“Nós praticamente dobramos a cobertura de atenção primária na cidade de Manaus, o Ministério da Saúde deve estar confirmando essas informações nas próximas semanas, e essa, sem dúvida alguma, é uma das marcas da nossa gestão, de poder melhorar, ampliar a cobertura da atenção primária e os serviços ofertados à população”, destacou Almeida.

A secretária Shádia Fraxe ressaltou que ainda há muito trabalho para fazer até o final deste ano.

“É um grande prazer estar retornando à Semsa que é a minha casa já há 14 anos. Nós ficamos esse tempinho, dois meses afastados, mas por uma outra missão e agora retornando, tem muito trabalho a ser feito. O prefeito David vislumbra muitas entregas ainda para a saúde, ele sempre teve uma preocupação e um olhar muito importante para esta área e é por isso que a saúde básica continua em primeiro lugar e a gente está aqui para fazer isso avançar ainda mais. Então, temos uma grande missão. O trabalho continua e estamos aqui dispostos com toda nossa equipe, para fazer Manaus avançar mais ainda na saúde básica”, enfatizou a secretária.

Enquanto esteve afastada do cargo, a Semsa foi comandada por Djalma Coelho, que retornou à função de subsecretário de Gestão em Saúde. Ele agradeceu a confiança do prefeito e da secretária neste período de dois meses em que foi o titular da Semsa.

“Antes de tudo quero desejar um ótimo retorno, eu tenho uma conexão muito grande com a doutora Shádia, ela e o prefeito me confiaram ficar nesse período estratégico para o prefeito e o retorno dela é motivo de alegria para todos nós. É uma pessoa que é humana, escuta, tem uma filosofia e uma forma de gestão acolhedora, apoiadora e agrada a todas as linhas hierárquicas da gestão dentro do organograma da Semsa”, concluiu Coelho.

