Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o setor de serviços tem evoluído de forma independente da indústria e do comércio.

Os dados mostram que outras atividades como educação, saúde, turismo, área jurídica, marketing e estética têm ganhado força e complementado a economia local.

Com isso, no mês de fevereiro, o setor de serviços cresceu 11,5% no Amazonas, segundo o IBGE. A comparação é com o mesmo período do ano passado, conforme a pesquisa divulgada.

O disseminador de informações do IBGE, Adjalma Nogueira explicou que este foi o segundo mês seguido em que os serviços tiveram alta no Amazonas.

“O dado vem fortalecer uma tendência que temos observado na pesquisa, que o setor está crescendo independente do que ocorre com outras atividades econômicas como a indústria e o comércio. Em fevereiro, as duas comparações (mês anterior, fevereiro 2021) tiveram um bom desempenho. Esse resultado colocou o Amazonas numa situação confortável em relação aos outros estados do país. O crescimento local em fevereiro foi bem acima da média nacional. Há possibilidades de a atividade continuar em uma crescente para as próximas divulgações”, destacou.

No acumulado do ano, o setor também teve alta, com crescimento de quase 10%. Os dados mostram que no Estado, o setor teve um desempenho diferenciado da média nacional, que apresentou queda.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar, com Informações da Assessoria de Imprensa do IBGE*

