Rio de Janeiro – A Dinamarca, 15ª colocada no ranking da Fifa, será a penúltima adversária da seleção brasileira feminina de futebol antes da estreia na Copa América, programada para julho, na Colômbia. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage enfrentará as dinamarquesas em 24 de junho, às 14h (horário de Brasília), na capital Copenhague.

Já se vão dez anos dos dois últimos duelos entre brasileiras e dinamarquesas, ambos no Torneio Internacional de São Paulo. Na ocasião, a seleção somou uma vitória por 2 a 1 (gols de Érika e Debinha) e um empate em 2 a 2 (Fabiana e Andressa Alves balançaram a rede).

Na terça-feira (12), o Brasil venceu pela primeira vez este ano ao superar a Hungria por 3 a 1, em San Pedro de Pinatar (Espanha). Na semana passada, as brasileiras empataram em 1 a 1 com a Espanha, na casa das adversárias. A seleção abriu a temporada 2022 empatando em 1 a 1 com a Holanda em 16 de fevereiro. Três dias depois, sofreram a primeira derrota, de virada, para a França. E na sequência, em 22 de fevereiro, empataram em 1 a 1 com a Finlândia.

Atual campeã da Copa América, o Brasil já sabe quem serão suas adversárias na primeira fase da competição deste ano: Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina (Grupo B). O torneio destinará três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. A equipe vencedora da Copa América também garante presença na Olimpíada de Paris 2024.

EM BUSCA DE MAIS UMA TAÇA! 🏆 🇧🇷

