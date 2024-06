Jovens e adultos que queiram cursar o Ensino Médio têm a oportunidade de prosseguir com os estudos por meio do Sesc EAD EJA (Educação a Distância para Jovens e Adultos). As inscrições para o preenchimento de 50 vagas vão até dia 8 de julho.

A inscrição pode ser feita no site: www.sesc-am.com.br, onde estão também o edital e todas as informações sobre o curso. O projeto oferece formação gratuita para os interessados em concluir o Ensino Médio, sendo 80% do currículo em formato a distância e 20% presencial.

O objetivo é permitir que o aluno tenha contato com os professores e colegas, ampliando as redes de relacionamento e potencializando o aprendizado.

“Ao concluir o Ensino Médio nesta modalidade, o aluno também receberá um certificado de qualificação profissional em Produção Cultural, ampliando suas chances no mercado de trabalho. Além disso, os estudantes também têm acesso a atividades de cultura, lazer e saúde oferecidas pelo Sesc”, explica a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, com aulas nos turnos vespertino e noturno. O projeto é realizado em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso.

Além do Amazonas, Estados como a Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Espírito Santo, também têm vagas disponíveis.