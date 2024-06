Parintins – A Brahma encontrou uma forma inovadora de fazer marketing na ilha do boi bumbá. Colocou, nas entradas dos bares mais concorridos de Parintins, caixas de madeira com as marcas do boi da cerveja, com anúncio ao lado dizendo que elas fazem parte da premiação do campeão do festival.

Segundo os proprietários dos bares, quando forem abertas, a qualquer momento, quem estiver por perto vai ganhar ampolas da loira preferida do Zeca Pagodinho. Por conta disso, já tem neguinho que não arreda o pé das caixas.