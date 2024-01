As inscrições para o curso de Inglês do Sesc Amazonas estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Educação do Sesc Centro, situado na Rua Henrique Martins, 427, de segunda a sexta, das 9h às 16h30.

As vagas são ofertadas de forma gratuita por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Os candidatos interessados devem preencher os seguintes requisitos: ter entre 14 e 35 anos de idade; ser trabalhador do comércio ou dependente, ou matriculado/egresso da rede pública de ensino, e possuir renda mensal familiar de até três salários mínimos; público em geral também com limite de renda até três salários mínimos.

No total, são 28 vagas distribuídas entre as unidades Danilo de Matos Areosa, no Centro de Manaus, e a unidade José Ribeiro Soares, no Sesc Balneário (Av. Constantinopla, 288, Alvorada). A previsão de início das aulas é para dia 24 de fevereiro, com turmas às sextas-feiras e aos sábados.

“Esta iniciativa integra o universo de ações realizadas pelo Sesc em busca de criar oportunidades para atender a população. Desta vez, estamos oferecendo o curso gratuito de idiomas, que vai contribuir com a formação profissional e pessoal dos alunos, além de proporcionar o conhecimento de novas culturas”, destaca Adriana Nascimento, Diretora Regional do Sesc Amazonas.

Matrículas

O candidato ou pais/responsável legal, em caso de menor de 18 anos, deve realizar a matrícula presencialmente portando os seguintes documentos: formulário de autodeclaração de renda familiar, declaração escolar, comprovante de renda familiar, e cópia do RG e CPF do interessado e do responsável legal, cópia do comprovante de renda, e CPF e RG de todos os membros da família que exercem atividade remunerada.

A lista com os candidatos selecionados para realizar a matrícula será divulgada no dia 9 de fevereiro, no site: www.sesc-am.com.br, onde também está disponível o edital com todas informações referentes às bolsas de idiomas, como processo de seleção e classificação, cronograma e documentos exigidos.