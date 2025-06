Visuliazação: 1

A realização de serviços notariais pela internet tem ganhado força no Amazonas. Escrituras de compra e venda de imóveis, inventários, divórcios, testamentos e até reconhecimento de firma são exemplos de atos que vêm sendo feitos de forma eletrônica, sem a necessidade de deslocamento até o cartório.

De acordo com levantamento do Colégio Notarial do Brasil (CNB/CF), 32% dos atendimentos nos Cartórios de Notas do estado já foram realizados de maneira online, totalizando mais de 60 mil atos praticados desde maio de 2020.

A digitalização dos serviços iniciou com a criação da plataforma e-Notariado, regulamentada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desde então, a adesão aos atos eletrônicos tem crescido ano após ano. No primeiro ano de funcionamento da plataforma, foram registrados menos de mil atendimentos digitais no Amazonas. Já em 2023, esse número saltou para quase 24 mil.

Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Amazonas (CNB/AM), Marcelo Lima Filho, a expansão do uso da tecnologia reflete a busca por agilidade e facilidade de acesso em um estado com grandes desafios geográficos.

“É uma modernização que facilita a vida da população e garante acesso a serviços essenciais mesmo em áreas mais distantes”, afirma.

A plataforma e-Notariado permite que qualquer cidadão realize atos notariais de forma remota, com validade legal, desde que tenha um certificado digital emitido gratuitamente após identificação pelo tabelião. O serviço pode ser usado para firmar documentos via videoconferência, por exemplo, e até mesmo para o reconhecimento de firmas, por meio da ferramenta e-Not Assina.

O crescimento da digitalização no setor notarial brasileiro tem atraído atenção internacional. A experiência brasileira foi indicada para ser apresentada na conferência “Law, Justice and Development Week 2025”, promovida pelo Banco Mundial em Washington (EUA), em novembro.

Como acessar

Para usar os serviços online, o interessado deve acessar o site www.e-notariado.org.br, emitir seu certificado digital e agendar atendimento com o cartório de sua preferência. A assinatura digital tem validade de três anos. Os preços dos serviços seguem tabelas definidas por lei estadual.