O Amazonas FC anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), a saída de cinco atletas do elenco. O volante Pará, o meia Eliton Júnior e os atacantes Jonny Robert e Erivan tiveram seus contratos rescindidos. Já o lateral-esquerdo Raimar foi emprestado ao Náutico, onde disputará a Série C do Campeonato Brasileiro.

Sem atuar desde a derrota para o América-MG, em abril, Pará encerra sua passagem pela Onça-pintada com 30 partidas disputadas após ser contratado em 2024. Eliton Júnior, que também chegou nesta temporada, fez 14 jogos pelo clube.

Jonny Robert vestiu a camisa aurinegra em apenas uma ocasião: na vitória por 2 a 0 sobre o CRB-AL, em agosto de 2024. Por sua vez, Erivan deixa o Amazonas sem sequer ter estreado oficialmente.

Natural do Amazonas, Raimar foi um dos poucos atletas locais no elenco. Ele realizou sua última partida em maio, no empate fora de casa contra o Volta Redonda-RJ. O lateral-esquerdo, que atuou em 10 jogos na temporada, seguirá agora no Náutico, clube que ocupa a 12ª posição na Série C, com 9 pontos em 8 jogos.

O Timbu também mantém vivas as chances de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

O Amazonas volta a campo pela 11ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (9), às 18h30, quando enfrenta o Athletic-MG no estádio Carlos Zamith. A Onça-pintada ocupa atualmente a 18ª colocação, com 7 pontos, enquanto a equipe mineira está na penúltima posição, com 6 pontos.

