O governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou, na quinta-feira (1º), a antecipação dos serviços de dragagem de rios no Amazonas. A ação programada para reiniciar em maio é uma estratégia preventiva para mitigar os possíveis impactos de uma estiagem severa em 2024.

Segundo Wilson Lima, os procedimentos de dragagem serão executados no Rio Amazonas, focando em áreas onde a acumulação de sedimentos apresenta riscos de encalhe para as embarcações.

Em outubro de 2023, o Governo Federal realizou dragagem de 12 quilômetros de extensão nas regiões do Tabocal, próximo a Itacoatiara (a 270 km de Manaus), e da foz do Rio Madeira. O trecho é considerado crítico para navegação, pelo nível em que se encontra, impedindo a entrada de navios cargueiros com os insumos para abastecer as indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM).

No mesmo período, obras foram realizadas no canal de navegação do Rio Solimões, entre as cidades de Tabatinga e Benjamin Constant. A extensão do serviço, que abrangeu oito quilômetros, foi conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O secretário de Desenvolvimento, Indústria e Tecnologia (Sedecti), Serafim Corrêa, esclareceu ao Toda Hora que os trabalhos de dragagem foram temporariamente suspensos no final do ano devido à fase de enchente, durante a qual pedaços de madeira descem e podem obstruir o processo. Ele reiterou que os serviços estão programados para serem retomados em 1º de maio.