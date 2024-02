A presença da cunhã-poranga Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil (BBB) 24 não a retirou do elenco vermelho e branco para o 57º Festival de Parintins. Segundo o presidente do Boi-Bumbá Garantido, Fred Góes, a dançarina permanece como item oficial.

Em entrevista ao Portal do Festival de Parintins, Fred Góes declarou que, independentemente dos contratos firmados por Isabelle com a emissora Rede Globo em relação aos direitos de imagem, sua participação como item 9 no Bumbódromo de Parintins só não ocorrerá "se ela não quiser".

“Não vai haver nenhum problema. Não creio que ela vá estar um ano todo à disposição de um contrato e pela vontade dela mesma, eu não acredito que, por conta de um contrato, sairia daquilo que ela tanto almejava, que era ser item do Boi Garantido”, afirmou o dirigente.

Para Fred, Isabelle permanecerá defendendo o item 9 do Boi do Povão, quer ela vença ou não o BBB. “A Isabelle, vencendo ou não o Big Brother, ela continuará item do boi. Só vamos mudar o item se o desejo dela for sair. Se for o desejo dela, o que poderemos fazer?”, indagou.

O reality show está previsto para encerrar no dia 16 de abril, dois meses antes do festival que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).