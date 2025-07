Visuliazação: 1

O senador Omar Aziz (PSD-AM) se reuniu na manhã desta sexta-feira (11/7) com secretários municipais de saúde de todo o Amazonas em um encontro que teve como objetivo ouvir demandas, discutir gargalos e buscar soluções estruturantes para o sistema público de saúde do estado. O encontro ocorreu em Manaus e reuniu representantes da capital e do interior, além de prefeitos e lideranças regionais.

Ao lado de Omar, compuseram a mesa a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), Adriana Moreira — que também é secretária de Saúde do município de Manicoré — e o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Sousa. O Senador Eduardo Braga participou virtualmente.

Durante a reunião, foram debatidos temas centrais como a necessidade de reforma e construção de hospitais no interior, a carência de profissionais em áreas remotas, o acesso à atenção especializada e a urgência de melhorar a logística de atendimento nas regiões mais isoladas do estado. Omar Aziz reforçou que o diálogo com os gestores municipais será constante e que a meta é construir políticas de Estado, que tenham continuidade independente dos governos de turno.

“Esse encontro é o primeiro passo de um ciclo de escuta e construção coletiva. Não podemos mais depender da vontade de um ou outro governante. Precisamos de políticas públicas permanentes, que sejam pactuadas com quem vive a realidade na ponta, como são os secretários municipais e prefeitos. O Amazonas é muito grande, e a solução para a saúde não pode ser única, precisa respeitar as particularidades de cada região”, afirmou o senador.

Omar também adiantou que o mesmo modelo de diálogo será ampliado para outras áreas prioritárias, como educação, assistência social e produção rural. Segundo ele, o desenvolvimento do Amazonas exige ações integradas, planejamento e continuidade institucional. “Essa não é uma reunião de gabinete, é um compromisso com a construção de um futuro mais justo e eficiente para o nosso estado”, completou.

Para Adriana Moreira, o encontro marca uma nova fase de escuta e articulação. “A presença do senador Omar Aziz nos dá a certeza de que teremos voz na formulação de políticas públicas. Nós, secretários, conhecemos as dificuldades de cada município, e queremos contribuir com soluções concretas. É assim que se constrói uma saúde pública mais forte”, declarou.

O presidente da AAM, Anderson Sousa, reforçou a importância do protagonismo dos municípios. “É no município que a vida acontece, é lá que o cidadão busca atendimento e cobra resultado. Por isso, o diálogo com prefeitos e secretários é essencial para levarmos políticas públicas de verdade a quem mais precisa”, disse.