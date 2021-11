Avalie o post

Treino está previsto para começar às 16h nesta terça-feira (23)

Manaus – A Seleção Brasileira feminina iniciou na manhã desta terça-feira (23) a preparação para o Torneio Internacional de Manaus. Ainda sem contar com Marta, elenco fez trabalho na academia do CT do 3B da Amazônia, na zona centro-sul da capital.

Principal estrela da Seleção para a estreia no torneio, a meia Formiga participou da atividade com o restante do elenco. O Brasil encara a Índia, na quinta-feira (25), às 21h (de Manaus), na Arena da Amazônia, no jogo que marca a despedida oficial de Formiga na Seleção.

A chegada da rainha Marta é prevista para a tarde desta terça, quando se integra ao restante do grupo. Já a treinadora sueca Pia Sundhage já está em Manaus. A programação da Seleção prevê treino às 16h e uma coletiva de imprensa logo após o fim do treino.

Tanto o treino quanto o jogo acontecem Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada na avenida Constantino Nery, nº 5.001, bairro Flores.

Demais delegações

Adversária do Brasil na estreia do Torneio Internacional de Manaus, a seleção da Índia desembarcou na capital no domingo (21). As indianas, inclusive, já realizaram atividade nesta segunda-feira (22), no Estádio do Clube do Trabalhador do Sesi, na zona leste.

O Chile também já está em Manaus e, assim como as indianas, fez treinamento na tarde desta segunda, mas no Estádio da Colina, na zona oeste. Vale lembrar que as chilenas estreiam no torneio diante da Venezuela, na preliminar de Brasil x Índia.

A chegada da seleção da Venezuela é prevista para o início da tarde desta terça-feira. Após desembarque, as venezuelanas tem atividade marcada para às 16h, no Estádio Carlos Zamith, na zona leste de Manaus.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Fonte