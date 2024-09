O Brasil buscará uma recuperação “fundamental” nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, começando pelos jogos contra Equador (6 de setembro) e Paraguai (10 de setembro), disse nesta segunda-feira (2) o técnico da Seleção, Dorival Júnior. “Espero aí dois resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha a acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses dois resultados”, declarou Dorival em um vídeo da CBF. A Seleção ocupa apenas a sexta posição nas Eliminatórias, a última que dá vaga direta no Mundial, com sete pontos em seis jogos.

Nas últimas quatro rodadas, foram três derrotas e um empate. Na Copa América, em julho, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis. Na próxima sexta-feira (6), o Brasil vai enfrentar o Equador em Curitiba. Quatro dias depois, o time vai a Assunção para enfrentar o Paraguai. O duelo com os equatorianos será a estreia de Dorival nas Eliminatórias. O treinador confia que o gramado do estádio Couto Pereira permitirá à Seleção desenvolver um “jogo veloz”, apesar da qualidade do adversário.

“Naturalmente poderemos ter um grande espetáculo. O Equador também é uma grande equipe, uma equipe que vem em uma crescente de produção”, afirmou o treinador, destacando a “excelente” campanha equatoriana na Copa América. “Acredito que teremos um jogo com dificuldades, porém um jogo onde eu espero um rendimento muito bom da equipe brasileira”, concluiu Dorival.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller