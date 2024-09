O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), participou, nesta segunda-feira (2), de um Workshop realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), onde foram apresentados os critérios-chave para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 nas cidades-sede. Esta é a 10ª edição do torneio e, pela primeira vez, a competição será realizada na América do Sul.

“o mais importante é o prestígio que o Amazonas já tem, pois nós já sediamos a Copa do Mundo masculina em 2014, as Olimpíadas em 2016, e agora vamos nos reatualizar, e com essa atualização de critérios, iremos estar mais uma vez com esse grande evento que é a Copa do Mundo feminina em 2027 aqui em Manaus”, comenta o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

Durante a reunião foram discutidos aspectos relacionados à infraestrutura, segurança, comunicação, transportes e operações.

A Arena da Amazônia, assim como a capital amazonense, atendeu todos os requisitos necessários, como capacidade do estádio, localização e disponibilidade de Centros de Treinamentos (CTs), para que o estado fosse selecionado como um dos 12 locais que receberão as partidas do torneio.

Também estiveram presentes na reunião de forma presencial, membros da Federação Amazonense de Futebol e da Prefeitura Municipal de Manaus, e de forma remota, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, e representantes das cidades-sede que receberão os jogos da competição.

A competição

Realizada pela primeira vez em 1991, na China, a Copa do Mundo Feminina é uma competição de futebol realizada pela Fifa a cada quatro anos, um ano após a Copa do Mundo Masculina. Nesta edição de 2027, o torneio contará com 32 equipes que disputarão 64 jogos em 12 estádios distribuídos por todas as regiões do Brasil, sendo o Amazonas um dos dois representantes do Norte do País.

O post Amazonas participa de Workshop para tratar do Mundial Feminina 2027 apareceu primeiro em Portal Você Online.