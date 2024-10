A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que o atendimento no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Via Norte está suspenso desde o fim da manhã desta quarta-feira (16/10) por tempo indeterminado.

A suspensão dos serviços é decorrente do comprometimento parcial das instalações do centro comercial após forte chuva. Os agendamentos da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e da concessionária Águas de Manaus previstos para os próximos dias serão remanejados. As novas datas e locais serão informados posteriormente.

Para retomar os serviços, a Sejusc, em parceria com a administração do Shopping Via Norte, está avaliando os prejuízos causados pela chuva e as providências para que o PAC volte a funcionar o mais breve possível.

Os serviços que não necessitam de atendimento estão sendo redirecionados para o PAC Sumaúma, localizado na Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova.

Serviços disponíveis no PAC Sumaúma: