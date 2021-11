Avalie o post

No segundo dia de trabalhos na Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, o Arcebispo de São Paulo e primeiro vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, Cardeal Odilo Scherer, começou recordando a V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, realizada em Aparecida em 2007.

O chamado do Documento de Aparecida é a uma conversão pastoral. Ele definiu a conversão pastoral como “mudar os métodos da pastoral, o foco, as atenções da pastoral, o jeito da pastoral”. Movida por esta conversão, que deve ser missionária, “nossa Igreja não pode se entender como uma Igreja que já está pronta, já cumpriu sua missão”, insistindo que “tudo na vida da Igreja deve ter a sua dimensão missionária”.

Pe. Luis Miguel Modino – Assessor de Comunicação CNBB Norte 1



