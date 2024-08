A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convoca mais 575 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária, desta vez para atuação nos municípios do interior. A lista completa de convocados está disponível no edital, que pode ser acessado por meio do link: https://www.seduc.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2024/. No total, já são 830 candidatos convocados dos editais 1 e 2/2024.

Os professores convocados para vagas no interior devem comparecer à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) dos municípios em que se candidataram e entregar a documentação obrigatória contida no edital. O atendimento presencial ocorre a partir das 8h, de 12 a 14 de agosto.

“Estarão se apresentando nos dias 12, 13 e 14 de agosto para os indígenas. Então, os candidatos indígenas terão 72h para se apresentar e os candidatos que são do Ensino Regular, Mediado e Educação Especial terão 48 horas (12 e 13 de agosto) para se apresentar na coordenadoria do município”, explica Sônia de Oliveira, da Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas).

De acordo com a servidora da Gaas, em caso de dúvida sobre a documentação, os convocados podem entrar em contato com a Gerência de Admissão por meio do e-mail contratospssam@educacao.am.gov.br.

Mais de 55 mil candidatos se inscreveram nos dois editais (n° 1 e n° 2), destinados para o Ensino Regular, Especial, Mediado por Tecnologia e Sistema Prisional; e Ensino Indígena, respectivamente. Com mais de 3,6 mil oportunidades e carga horária de até 40 horas, as vagas foram disponibilizadas para atuação nas escolas tanto da capital, quanto do interior.

Documentos

Durante a convocação, o candidato deve ter em mãos os seguintes documentos: diploma de licenciatura plena na área escolhida, devidamente registrado por alguma Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (expedida a partir de 01.06.22); CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição – 1° e 2° turno); Certificado Militar (para homens); comprovante de PIS/PASEP (extrato da Caixa Econômica ou Banco do Brasil, CTPS, Cartão Cidadão ou Bolsa Família); Comprovante de Residência e Extrato da Conta Corrente (somente Bradesco); 02 fotos 3×4 (iguais e recentes).