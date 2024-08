O atacante de beirada de campo tão cobrado no Corinthians há tempos, por António Oliveira e agora por Ramón Díaz, foi oficializado nesta sexta-feira (9). Talles Magno, de 22 anos, revelado pelo Vasco e que estava no New York City, dos Estados Unidos, foi anunciado como reforço até julho de 2025. “O Sport Club Corinthians Paulista acertou o empréstimo do atacante Talles Magno junto ao New York City (EUA). Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão assinou contrato com o jogador até julho de 2025, com opção de prorrogação e preferência de compra”, anunciou o Corinthians. Talles Magno assinou o contrato ao lado do presidente, Augusto Mello, e do executivo de futebol, Fabinho Soldado e espera ajudar o Corinthians a sonhar com coisas maiores do que simplesmente fugir do rebaixamento no Brasileirão.

“Estou muito, muito feliz. Sabemos que nunca se recusa uma proposta do Corinthians, um clube muito grande. Estou aqui para novos desafios, para brigar muito, para lutar para conseguirmos muitas coisas positivas esse ano e no próximo também”, disse o reforço. O novo camisa 19 chega para tentar ajustar uma carência do elenco: atacante driblador e de velocidade. Romero, que joga em uma das pontas, é mais técnico, enquanto Wesley anda em baixa pelo jejum de gols e com a cabeça pilhada por possíveis propostas de fora do País. O Corinthians agora corre contra o tempo para inscrever o jogador e já deixá-lo pronto para a estreia no Brasileirão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Neste sábado (10), a equipe recebe o Red Bull Bragantino e Talles Magno deve estar nas tribunas da Neo Química Arena. A ideia é tê-lo em condições de encarar o Fluminense, no Maracanã, daqui uma semana. Com Ronaldo como ídolo, o atacante que curte pagode e adora dançar revela que prefere anotar gols a dar uma assistência e não esconde a ansiedade. “A Fiel é sensacional e não vejo a hora de entrar na arena lotada.”

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo