Avalie o post

As instituições assinaram hoje protocolo de intenções para promoverem ações empreendedoras

Manaus – O Sebrae Amazonas e a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando Aéreo Amazônico -VII Comar- firmaram um protocolo de intenções na sexta-feira (5), onde por meio de cooperação técnica o Sebrae irá ofertar uma trilha de aprendizado, para proporcionar aos militares que ingressarem na reserva a oportunidade de acesso às informações relativas aos aspectos da cultura empreendedora; modelo de negócios; planejamento; finanças; e gestão de pequenos negócios.

Segundo o brigadeiro e comandante do VII Comar, Guilherme da Silva Magarão, ” a iniciativa se dá em função da reconhecida experiência do Sebrae na área de empreendedorismo e da necessidade dos militares, que deixam a FAB depois de um determinado período de serviços prestados, terem às orientações profissionais que permitam a eles (as) se transformarem em empreendedores (as) se assim desejarem. Até mesmo porque eles recebem valores ao deixarem a corporação, que permite abrir um pequeno negócio,se necessário “.

Foto: Divulgação

A diretora superintendente do Sebrae, Lamisse Said Cavalcanti, disse “que a FAB é uma parceira ideal, pelas características dos militares, que além de disciplinados são organizados e sabem valorizar o empreendedorismo.Eles vão ter todo o nosso apoio e orientação para aproveitarem a oportunidade de se transformarem em empreendedores,após a saída da caserna”.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Muni Lourenço, disse “que trabalhar com a Força Aérea Brasileira no fortalecimento do empreendedorismo valoriza a formação dos militares temporários, que tem uma doutrina de disciplina e organização que servem como lastro para as ações empreendedoras futuras”.

Participaram do evento no comando do VII Comar cinco conselheiros do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, sendo eles: Nelson Azevedo dos Santos (Fieam); Isa Assef dos Santos (Fucapi); José Merched Chaar (OCB-AM); Sebastião do Nascimento Guerreiro (IEL); Roberto Simão Bulbol (Fecomércio).

As diretoras tecnica, Adrianne Antony Gonçalves, e administrativa e financeira do Sebrae, Ananda Carvalho Pessoa, também participaram da cerimônia de assinatura do protocolo de intenções.

Após um café da manhã seguido de uma exposição sobre as ações do VII Comar na Amazônia Ocidental (AM,AC,RR e RO) do brigadeiro Magarão, as diretoras do Sebrae acompanhadas do conselheiro Bulbol, visitaram as instalações da FAB na Base Aérea, onde receberam orientações do funcionamento das aeronaves e do simulador do avião de transporte C-105.

A superintendente Lamisse Said Cavalcanti ‘pilotou’ a aeronave cargueira no simulador acompanhada da equipe do Sebrae como tripulação. Ela também entrou na cabine de um Grand Caravan e de um helicóptero Blackhawk

A diretora Ananda Carvalho Pessoa aproveitou para entrar na cabine de um caça supersônico F5.

Ambas seguiram à risca as medidas de segurança nos hangares.

” Foi uma sensação agradável, quase real, de pilotar um avião imponente no simulador. Também gostei muito dos helicópteros e das outras aeronaves”, comentou Lamisse.

Igual sensação teve Ananda, que no comando de um caça F5 mostrou destreza e coragem, junto a uma das aeronaves mais velozes da Forca Aérea Brasileira. ” É um avião que supera a velocidade do som e me senti bem nele”,destacou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte