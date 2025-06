Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas informa que, a contar desta segunda-feira (02), a Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), a Secretaria de Estado de Administração (Sead), a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

O novo titular da Sedel será Diego Américo Costa Silva, que substitui Jorge Elias Costa de Oliveira. Diego é advogado e já atuou na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e no Conselho Municipal de Desporto.

A Sead passa a ser comandada por Vivaldo Michiles Neto. Vivaldo é bacharel em Sistema de Informação e já fazia parte dos quadros da secretaria como secretário-executivo de bens patrimoniais e gastos públicos.

A nova diretora-presidente da Cosama será Deisiane Erculano de Souza, substituindo Denilson Lopes Gama. Deisiane é formada em Administração, com experiência consolidada na área de saneamento e já fazia parte dos quadros da Cosama.

Marcel Alexandre da Silva passa a responder como diretor-presidente da Amazonastur, que estava sendo comandada por Ian Henderson Carmo Ribeiro. Marcel Alexandre foi vereador de Manaus entre 2008 e 2024.

