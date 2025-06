Operação resgata mais de 100 crianças e prende 139 pessoas por crimes sexuais no AM

Visuliazação: 0

Em 30 dias de atuação no Amazonas, a operação Operação Caminhos Seguros, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), resultou no resgate de 108 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual ou vulnerabilidade, na prisão de 139 pessoas adultas e na apreensão de 4 adolescentes suspeitos de envolvimento em estupro e outros crimes.

Um balanço de suas ações no combate aos crimes contra crianças e adolescentes foi divulgado nesta segunda-feira (02/06), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Força-Tarefa

A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca), enfatizou que a operação abrangeu todos os municípios do Amazonas, com destaque para a capital amazonense, Parintins, Itapiranga, Manacapuru e Coari.

“Muitas cidades do interior tiveram prisões: Novo Airão, Beruri, Barcelos, Coari, Parintins, dentre outros. Houve registro de casos em todos os municípios. Dessa forma, reforçamos que a operação foi muito atuante no estado”, disse Juliana Tuma.

A titular da Depca também pontuou a importância da colaboração interinstitucional. “Foi a soma de esforços com todos os órgãos da Segurança Pública. A atuação da Polícia Civil e demais órgãos não se restringiu a esses 139 presos, mas também tivemos muitas ações de conscientização”, ressaltou.

Ações educativas

Além das ações repressivas, a Operação Caminhos Seguros também realizou um trabalho educativo e de conscientização. Por meio de panfletagem, palestras e postagens em mídias digitais, a campanha alcançou mais de meio milhão de pessoas, segundo a PC-AM.

“Nosso trabalho, além de repressivo, também é informativo. Conseguimos alcançar nosso objetivo de proteção às crianças e adolescentes, levando conhecimento e conversa com os pais e essas crianças, dialogando e explicando a necessidade de se protegerem também. Vamos nas escolas, fazemos campanhas com rodas de conversa, entre outras ações, como fiscalização nas embarcações, conscientização nos semáforos, abordagens em hotéis turísticos e motéis, tanto na capital quanto no interior”, afirmou a delegaa Juliana Tuma.

Caso recente

Um dos casos mais recentes da Operação Caminhos Seguros ilustra a complexidade e a gravidade dos crimes combatidos. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro Centro, zona Sul de Manaus, que era alvo de denúncias de exploração sexual e favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, além de tráfico de entorpecentes.

Durante a ação, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e seis crianças e adolescentes, com idades entre dois e 17 anos, foram encaminhados aos serviços de acolhimento. No imóvel, foi constatado o fornecimento de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas para crianças e adolescentes, evidenciando o cenário de vulnerabilidade social.

O delegado-geral, Bruno Fraga, reforçou o compromisso da polícia: “É uma prioridade para a gente proteger aquelas pessoas que não conseguem se defender, nesse caso específico, as nossas crianças”

Operação integrada

A operação contou com a atuação conjunta da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Educação, Secretaria de Estado da Justiça Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de órgãos municipais e federais que integram a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, como o apoio do Conselho Tutelar da Zona Sul 2, da empresa Amazonas Energia e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da PMAM.