Texto: Naine Carvalho

O deputado federal Saullo Vianna (UB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (3), para articular apoio dos vereadores e parlamentares durante visita do Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária. Parlamentares da bancada federal na Câmara visitarão empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) no dia 14 de abril.

De acordo com Vianna, um dos membros do GT, o objetivo da visita é para que os deputados federais conheçam de perto a realidade das empresas instaladas no PIM, que depende dos incentivos fiscais.

“As pessoas entendem que a Zona Franca de Manaus é uma grande maracutaia, e que a única coisa que é feita aqui, é que os produtos chegam, praticamente, prontos para serem embalados e usar os incentivos fiscais, para (depois) serem vendidos para o resto do Brasil. E a gente, que é daqui, sabe que isso não é verdade”, afirmou.

O parlamentar também anunciou a realização de uma audiência, no mesmo dia, com os governadores da região Norte. A finalidade da agenda é discutir e esclarecer dúvidas sobre a proposta de um imposto único, que também será distribuído para estados e municípios.

“A gente aproveitou para estender essa visita que vai acontecer aqui, para também convidar todos os governadores da região Norte, para que a gente possa discutir a reforma tributária também no âmbito federativo. Porque ainda existe muita dúvida dos governadores e dos prefeitos por conta da perda de arrecadação que pode acontecer”, explicou.

Além de Vianna, os deputados federais Adail Filho (Republicanos) e Sidney Leite (PSD) integram o GT, criado no dia 15 de fevereiro, para analisar e debater a PEC 45/2019, que trata da reforma tributária.

O grupo é coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que também atuou, em 2020 e 2021, na comissão mista da Reforma Tributária, na época, composta por deputados e senadores para analisar as PEC 45 e 110.