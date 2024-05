Jogo São Paulo x Águia de Marabá jogam ao vivo nesta quinta-feira (23), no estádio do Morumbis pela terceira fase da Copa do Brasil. Os jornalistas da Jovem Pan Esportes narram a disputa a partir das 21h (horário de Brasília) pelo Youtube. Narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.