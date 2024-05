Palmeiras e Botafogo-SP ficaram no empate sem gols no jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, disputado nesta quinta-feira (23). Por causa da vantagem conquistada no jogo de ida, de 2 a 1, o alviverde avançou para as oitavas da competição nacional. Em uma semana rodeada pela polêmica em torno de Abel Ferreira, que pode ter que pagar uma multa milionário por descumprir um pré-contrato assinado com o Al Sadd, do Catar, o Palmeiras teve mais uma atuação contestável pois apresentou uma incapacidade criativa. Nem mesmo as estrelas do time conseguem aparecer. Até Endrick, prestes a se despedir do clube, foi mal. Com um time praticamente completo, o Palmeiras dava impressão de que poderia começar o jogo com mais volume, mas o que se viu foi o Botafogo melhor em campo. Lomba deu susto na torcida com mais uma falha que por pouco não custou a abertura do marcador. Endrick também perdeu um gol inacreditável.

O primeiro tempo foi decepcionante. O Palmeiras não foi capaz de criar de fato lances de gol. Até mesmo a defesa, que já foi muito sólida, apresentou falhas incomuns. O Botafogo esteve mais perto de inaugurar o placar. Lomba também não passa segurança. Novamente, o que se viu foi que o período de treinamentos mais longo, propiciado pela paralisação do Campeonato Brasileiro, não causou mudanças na capacidade criativa da equipe alviverde.

Na volta do intervalo, Abel colocou Rony no lugar de Lázaro. Insatisfeito, não demorou para tirar Ríos e aproveitar Aníbal Moreno, que ficou afastado nos últimos jogos por um trauma ocular. A partida ficou mais aberta, com as duas equipes criando situações de gol. O Palmeiras se tornou mais perigoso, mas Rony e Endrick não viveram bom momento. O camisa 9 se atrapalhou nas chances que teve e também foi substituído, dando vez para Luís Guilherme. O Botafogo começou a gostar mais do jogo e afastou o Palmeiras de sua meta. Houve muita dificuldade para o time alviverde se desencaixar da marcação da equipe mandante. O excesso de faltas também causou prejuízos ao jogo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para encerrar sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores O jogo com o argentino San Lorenzo, no Allianz Parque, deve marcar a despedida de Endrick com a camisa alviverde. Ele já está vendido ao Real Madrid e vai servir a seleção brasileira nos próximos meses. O Botafogo, por sua vez, encara o Novorizontino, em Ribeirão Preto, na segunda-feira, às 21h, pela Série B.

*Com informações do Estadão Conteúdo