O São Paulo confirmou a venda do atacante William Gomes para o Porto, garantindo a chegada imediata do volante Wendell. A transação do jovem jogador de 18 anos foi uma estratégia da diretoria para aumentar a receita e facilitar a contratação de um lateral-esquerdo. O clube está finalizando os trâmites burocráticos e deve fazer o anúncio oficial em breve. William Gomes, que se destacou ao subir para o time profissional no ano passado, registrou três gols e uma assistência em 16 jogos. O São Paulo ainda mantém 20% dos direitos de uma futura venda do atleta, que era esperado para ter um papel mais ativo na equipe em 2025.

Wendell, de 31 anos, foi liberado pelo Porto, onde atuou desde 2021. O jogador tinha preferência pelo São Paulo, mesmo diante de propostas de outros clubes brasileiros. Com a chegada de Wendell, ele se torna o terceiro reforço do time para a temporada, se juntando a Oscar e Enzo Dias. A movimentação no mercado de transferências reflete a estratégia do São Paulo em fortalecer seu elenco, buscando jogadores que possam contribuir imediatamente. A expectativa é que Wendell traga experiência e qualidade ao meio-campo da equipe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias