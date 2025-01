Neymar está com o caminho livre para voltar ao Santos, 12 anos após sua saída. O jogador de 32 anos rescindiu nesta segunda-feira (27) seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e abriu caminho para assinar um vínculo de cinco meses com o Peixe, até junho. O clube já trabalha detalhes para a apresentação. O atacante deve embarcar para o Brasil nos próximos dias e acelerar sua mudança para a Baixada Santista.

Os representantes do jogador e seu pai vinham negociando com o Al-Hilal a rescisão há semanas, mas só conseguiram avançar pela liberação com a entrada da Liga Saudita nas negociações. Neymar tinha cerca de 65 milhões de dólares (R$ 385 milhões) a receber e abriu mão de parte desse valor para ser liberado. O Santos ainda não anunciou a data, mas prepara há dias uma grande apresentação para o seu ídolo.

A expectativa é que o jogador, caso confirme o acerto com o Peixe, assuma a camisa 10 do Santos. Embora tenha sido campeão com o número 11 nas costas, há um simbolismo maior com a 10 desde a morte de Rei Pelé. O número vinha sendo guardado para uma mega contratação.

O provável retorno de Neymar ao Santos é tratado pelo clube como a maior negociação da história recente do clube, mesmo que, incialmente, por poucos meses. Há a possibilidade do atacante estender o vínculo até junho de 2026, fazendo toda a preparação para a Copa do Mundo “em casa”.

Neymar deixa o Al-Hilal com apenas sete jogos disputados desde agosto de 2023, quando deixou o Paris Saint-Germain rumo à Arábia Saudita. O craque sofreu com lesões, a pior delas uma ruptura no ligamento do joelho. Assim, no Santos, tem chance de viver uma sequência inédita nos últimos anos.

Já pelo Santos, são 225 jogos disputados, com seis títulos conquistados entre 2009 e 2013: tricampeão paulista (2010, 11 e 12), campeão da Recopa Sul-Americana (2012), da Copa do Brasil (2010) e da Libertadores da América (2011).

O post Neymar rescinde com Al-Hilal e abre caminho para Santos apareceu primeiro em Portal Você Online.