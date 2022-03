Avalie o post

Majestoso define quem enfrenta o Palmeiras na grande final do campeonato estadual

São Paulo – Atual campeão do Paulistão, o São Paulo recebe o Corinthians na tarde deste domingo (27), no estádio do Morumbi, pelo jogo único da semifinal. Com promessa de casa cheia, o Tricolor Paulista chega com a segunda melhor campanha do torneio, e por isso tem a vantagem de atuar em seus domínios. A bola rola às 15h.

Quem vencer avança para a final contra o Palmeiras, que no sábado (26) eliminou o RB Bragantino no Allianz Parque. Caso o confronto termine empatado, a decisão será nas penalidades máximas.

Calleri, do São Paulo, e João Victor, do Corinthians, disputam bola no Majestoso (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Para o duelo deste domingo, o São Paulo terá praticamente equipe completa. Apenas Gabriel Sara, que trata de uma lesão no tornozelo, e Arboleda, que está com a seleção do Equador, seguem fora.

O restante dos jogadores estará disponível para o técnico Rogério Ceni. Gabriel, que se recuperava de um problema na panturrilha, voltou a treinar normalmente e deve iniciar a partida no banco de reservas.

Já no Corinthians, os desfalques ficam por conta do goleiro Ivan, que trata um desconforto no músculo posterior da coxa, Bruno Melo, que cuida de uma lesão no mesmo local, além do volante Cantillo, que está com a seleção colombiana.

O centroavante Júnior Moraes, que fez sua estreia nas quartas de final diante do Guarani, também segue à disposição do técnico Vítor Pereira, mas deve começar no banco de reservas novamente.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Corinthians

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: domingo (27), às 16h

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Transmissão: Record TV, R7 e Playplus

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa (Miranda), Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes e Alisson; Luciano (Calleri) e Éder.

Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Cassio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Gustavo Mosquito.

Técnico: Vitor Pereira.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

