Giovanna Robatini, do Circo Encantado Oficial, tem 3 milhões de seguidores no TikTok e outros 300 mil só no Instagram e divide com o público como é fazer parte do circo nos dias atuais

São Paulo – Neste domingo (27), é comemorado o Dia do Circo no País. A data foi criada em homenagem ao palhaço Piolin, que nasceu nesse dia e fez grande sucesso nos anos 1920, quando o circo era ainda uma das principais opções de entretenimento nas cidades brasileiras.

Giovanna Robatini conquistou a internet com seu estilo de vida circense (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o tempo, a magia do circo foi se modificando, mas famílias ligadas a esse tipo de entretenimento há gerações têm mantido essa tradição viva. E, se você acha que circo é coisa do passado, a jovem Giovanna Robatini, da tradicional família Robatini, ligada ao Circo Encantado, pode provar o contrário.

Com seu estilo de vida entre bambolês, coreografias, uniformes e performances, a artista está conquistando a internet, passando dos 3 milhões de seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram.

Como Giovanna mostra em seus vídeos, ela faz de tudo no picadeiro: é a menina do bambolê, ajudante de mágica, moça da bilheteria, e já encarnou personagens emblemáticas infantis, como Bela, de “A Bela e a Fera”, Anna e Elsa, de “Frozen”, e a ratinha Minnie.

“Quando a gente chega numa cidade, a gente nunca sabe quanto tempo vai ficar. Acho que isso é o mais legal, viu?”, conta ela, em um post sobre curiosidades sobre sua vida, que já atingiu quase 1 milhão de visualizações.

Como se sabe, circos costumam ser itinerantes, ou seja, viajam de cidade para cidade para apresentar seus espetáculos. Gi, como é conhecida, explica que uma série de fatores influenciam no tempo em que o circo permanece em determinado local.

“O principal deles é o movimento que o circo tem na cidade”, explica ela, no vídeo. “Quando o movimento vai caindo, a gente já começa a procurar outro lugar para ir.”

A jovem usa as redes sociais para mostrar como funciona a rotina da família circense e sempre atualiza os seguidores sobre onde estão naquele momento. Desde 11 de março, o Circo Encantado está na cidade de Artur Nogueira, no interior de São Paulo. A programação oficial costuma ser publicada também no Instagram do circo.



Os seguidores adoram fazer perguntas sobre tudo: como cozinham nos motorhomes (os transportes adaptados, que os artistas usam como moradias)? Já se machucou no globo da morte? Pensa em largar o circo para fazer faculdade? E, a todas as questões, Gi responde com bom humor e simpatia, algumas vezes mencionando a família toda, que está no mesmo circo há gerações.Para saber mais como funciona a vida no circo nos dias de hoje, vale seguir a artista nas redes sociais. E descobrir quais são as palavras típicas usadas no meio circense, os perrengues que os artistas passam, os truques envolvidos nas coreografias e até como é o sinal de internet por lá.

