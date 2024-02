O Santos emplacou mais uma vitória no Paulistão nesta quarta-feira, 7, em uma partida contra o Corinthians na Vila Belmiro. Sob os olhares do ídolo Neymar, convidado para assistir a partida no camarote, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol único de João Schmidt. O novo técnico do timão, António Oliveira, tem muitos desafios pela frente para comandar a equipe que está na zona de rebaixamento. Caso seja ultrapassado pelo Santo André, o Corinthians cai para a lanterna do paulistão. Já o Santos tem muito para comemorar: em pouco tempo, Fábio Carille organizou um elenco melhor que o do ano passado. Na primeira partida sem Mano Menezes, o técnico interino Thiago Kosloski apostou nos jovens Caetano e Wesley como titulares e jogou Garro entre os 11 logo na primeira partida. Já Carille optou por uma alteração no ataque, com a entrada de Willian Bigode no lugar de Furch, que sofreu com dores ao longo da semana. O próximo jogo do Corinthians será no domingo, 9, às 16h, contra a Portuguesa, na Neo Química Arena. O Santos, por sua vez, enfrentará o Mirassol, às 18h.

*Com informações do Estadão Conteúdo

